Kurretülayn Matur Ve Semih Şentürk Çiftinden Üzücü Haber!

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinin aralarının bozuk olduğu ve ayrılacakları uzun zamandır konuşuluyordu. Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.