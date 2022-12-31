Kurretülayn Matur Ve Semih Şentürk Çiftinden Üzücü Haber!
TV8 de yayınlanan bir yarışma programında yolları kesişen Semih Şentürk ve Kurretülayn Matur kısa süre önce evlenmişti. Hakkında çıkan Ayrılık haberlerini doğrulayan çiftten üzücü haber geldi. Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından ayrılığı doğruladı.
MAGAZİN 31.12.2022, 13:26 31.12.2022, 13:33
Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinin aralarının bozuk olduğu ve ayrılacakları uzun zamandır konuşuluyordu. Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 31.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 30.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 29.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 28.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 31 Aralık 2022
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Brentford
|17
|23
|10. Fulham
|16
|22
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. Everton
|16
|14
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Barcelona
|14
|37
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|15
|13
|17. Espanyol
|14
|12
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4