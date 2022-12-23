Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir'in Kavgasının Detaylarını Ersin Arıcı Anlattı

Yalı Çapkını'nın Abi'si Ersin Arıcı Kubilay Aka Mert Ramazan Demir'in kavgasının arka planını anlattı. Konunun kıskançlık olmadığını belirten Arıcı,"Öyle şeyleri konuşmaya gerek yok! Konunun kıskançlıkla alakası yok. dedi. Bu konuları

konuşmaya bile gerek yok teşekkür ederim dedi.

Ne Olmuştu?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi halleri yüzünden büyük bir tartışma yaşandı. Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla samimiyetinden rahatsız oldu. Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Aka, Demir'e bağırdı ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek” dedi.