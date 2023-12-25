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Kubat tarzının dışına çıktı

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Kubat tarzının dışına çıktı
İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden 2023 yılı sona ermeden bir büyük sürpriz daha müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sıradaki tekli, İbrahim Erkal'ın en büyük hitlerinden Canısı bu sefer Kubat'ın eşsiz sesi, kusursuz vokal tekniği ile bambaşka bir dünyanın kapısını araladı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Febyo Taşel'e ait.

Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Selim Çaldıran imzasını taşıyan şarkının video klibini Gökhan Özdemir çekti.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi. 3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

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