Kozmik Dede Armağan Çağlayan'ın Hastalığını Aylar Öncesinden Anladı Mı?
Bir Süre Önce Armağan Çağlayan'ın YouTube Programına Konuk Olan Kozmik Dede Lakaplı Erdinç Öztürk'ün Sözleri, Sosyal Medyada Gündem Oldu.
MAGAZİN 31.12.2022, 14:51
Geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan kansere yakalandığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme sonrası Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Kozmik Dede, "Çok geçmiş olsun. Ben ön sezgilerimi iki buçuk ay önce söylemiştim ..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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