Kozmik Dede Armağan Çağlayan'ın Hastalığını Aylar Öncesinden Anladı Mı?

Geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan kansere yakalandığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme sonrası Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Kozmik Dede, "Çok geçmiş olsun. Ben ön sezgilerimi iki buçuk ay önce söylemiştim ..