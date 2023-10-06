  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya Yeniden Mavi'de

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya Yeniden Mavi'de

Yayınlanma:
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya Yeniden Mavi'de
Mavi, markanın uzun süreli yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ (13 yıl) ve Serenay Sarıkaya’yı (10 yıl) ilk defa ‘Jean. Bir efsane. Bir ikon’ reklam kampanyasında bir araya getirdi. Ünlü oyuncuların büyüleyici görüntüleriyle her anı kalpleri hızlandıran, etkileyici sinematografisi ve vurucu müzikleriyle 90 saniyelik kısa film tadındaki reklam, izleyicileri adeta bir jean macerasına çıkarıyor.

‘Jean. Bir Efsane. Bir İkon.’ reklam filminin başrolünde Mavi 100 Jean Koleksiyonu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl gururunu yansıtan bu koleksiyon, denimin geçmişten aldığı ilhamı günümüzün şehirli şık kodlarıyla yeniden tanımlıyor. Mavi’nin imzası niteliğinde detaylar ve etiketler rengini bayrak kırmızısına bırakırken, ürünler ise Pera, Harbiye, Çankaya, Heybeli, İstiklal, Yıldız, Ulus ve Balat gibi isimleriyle dikkat çekiyor. Filmde, jean’in maceracı, sürprizlerle dolu, hep şık, çok özgür çizgisine ve her ortama mükemmel karışabilmesine vurgu yapılıyor.

Reklam filminde Türkiye’nin “en iyilerini” buluşturduklarını ifade eden MaviSerenay her zaman bir ikon; Kıvanç her daim bir efsane. En mükemmel jean’ler, yıldızlarımızın enerjileriyle buluşunca ortaya unutulmaz bir jean hikayesi çıktı. Mavi 100 koleksiyonunun çıkış noktası ise, denim uzmanı bir marka olarak denimi hep güncel tutmak, kalitesini sürekli ileri götürmek, yeniden hayal etmek ve şehir hayatına en şık şekilde karışmasını sağlamaktı. Bütününde denimin gücünü hissettiren koleksiyon, kaliteli, modern, özenli ve net çizgilerle, inovatif sürdürülebilir teknik ve malzemeleri buluşturarak, her detayında “günceli” sunuyor” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Göz kamaştırdı
Göz kamaştırdı
Tiyatroya anne-kız desteği
Tiyatroya anne-kız desteği
Cem Yılmaz'dan tam destek
Cem Yılmaz'dan tam destek
Rosa Ghodsifar İkinci Tekli Çıkıyor
Rosa Ghodsifar İkinci Tekli Çıkıyor
Nilay Dorsa'dan toksik ilişkilere şarkılı gönderme
Nilay Dorsa'dan toksik ilişkilere şarkılı gönderme
Enes Yolcu ve Sinan Akçıl'dan Ortak Şarkı
Enes Yolcu ve Sinan Akçıl'dan Ortak Şarkı
Emre Aydın Yağmura Altında Dört Bin Kişiye Konser Verdi
Emre Aydın Yağmura Altında Dört Bin Kişiye Konser Verdi