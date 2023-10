Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya Yeniden Mavi'de

‘Jean. Bir Efsane. Bir İkon.’ reklam filminin başrolünde Mavi 100 Jean Koleksiyonu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl gururunu yansıtan bu koleksiyon, denimin geçmişten aldığı ilhamı günümüzün şehirli şık kodlarıyla yeniden tanımlıyor. Mavi’nin imzası niteliğinde detaylar ve etiketler rengini bayrak kırmızısına bırakırken, ürünler ise Pera, Harbiye, Çankaya, Heybeli, İstiklal, Yıldız, Ulus ve Balat gibi isimleriyle dikkat çekiyor. Filmde, jean’in maceracı, sürprizlerle dolu, hep şık, çok özgür çizgisine ve her ortama mükemmel karışabilmesine vurgu yapılıyor.

Reklam filminde Türkiye’nin “en iyilerini” buluşturduklarını ifade eden Mavi “Serenay her zaman bir ikon; Kıvanç her daim bir efsane. En mükemmel jean’ler, yıldızlarımızın enerjileriyle buluşunca ortaya unutulmaz bir jean hikayesi çıktı. Mavi 100 koleksiyonunun çıkış noktası ise, denim uzmanı bir marka olarak denimi hep güncel tutmak, kalitesini sürekli ileri götürmek, yeniden hayal etmek ve şehir hayatına en şık şekilde karışmasını sağlamaktı. Bütününde denimin gücünü hissettiren koleksiyon, kaliteli, modern, özenli ve net çizgilerle, inovatif sürdürülebilir teknik ve malzemeleri buluşturarak, her detayında “günceli” sunuyor” dedi.