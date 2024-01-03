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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak yine aile olarak bir arada

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak yine aile olarak bir arada
Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin, yenilenen Molfix için kamera karşısına geçtikleri üçüncü reklam filmi izleyiciyle buluştu. Yeni Molfix’in emiciliğine vurgu yapan reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol arkadaşı bebek arasındaki sempatik diyaloglar yine dikkat çekiyor.

“Anne kucağı gibi rahat” mottosuyla yola çıkan ve yeni nesil kanal teknolojisine sahip ürününü tüketiciyle buluşturan Molfix’in üçüncü reklam filmi izleyici karşısına çıktı. Türkiye dahil 8 ülkede yayına giren global reklam filmlerinde Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha anne ve baba olarak kamera karşısında yer alıyor.

Reklam filminde bebeğinin biberonlarını toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Bütün bunların hepsini sen mi içtin?” diyerek bebeğiyle konuşuyor ve bez seçiminin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Ünlü oyuncu, Başak Tatlıtuğ ile birlikte bebeğin altını da değiştiriyor.

TBWA\Istanbul imzalı reklam filmi yeni Molfix’in kanallı yapısıyla sıvıyı 3 kata kadar daha fazla emmesine ve böylece ıslaklığa bağlı pişiği önlemeye yardımcı olmasına vurgu yapıyor.

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