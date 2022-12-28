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Kısmetse Olur'un Yaren'i Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Olmuş!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında Yaren Dağın "Aşık oldum diye de soğan ekmek yiyemem,parasız erkeği sadece annesi sever." sözleriyle çok konuşulmuştu.
MAGAZİN 28.12.2022, 12:52 28.12.2022, 13:19
Gelin adayı Yaren Dağ'ın değişimi sosyal medyada dikkat çekti. Geçen yıllara göre verdiği kilolar ile takdir toplayan gelin adayı yaptığı shoplu fotoğraflarla da sosyal medya kullanıcıların diline fena düştü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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