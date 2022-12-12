Kısmetse Olur Ne Zaman Ve Hangi Kanalda Başlıyor? Yarışmacıların İsimleri Ne?
Kanal D ekranlarının 2015-2017 yılları arasında fenomen programı Kısmetse Olur, Öykü Serter ile tekrardan ekranlara geliyor.
MAGAZİN 12.12.2022, 16:55
‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ adıyla aşk, entrikayla dolu yeni yarışmacılarıyla birlikte şimdiden merak konusu oldu.
Yayın hayatına 12.12.2022 Youtube da başlayacak program şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.
Yarışmacıların İsimleri Ve Meslekleri Neler?
Gelin Yarışmacı; Adayları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı olacak.
Damat Yarışmacı Adayları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan olacak.
Aybüke Çangal
Zeynd Gümüştutan
ERHAN SAFFAR
Cansel
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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