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Kısmetse Olur'dan Harika Başlangıç: İlk Bölüm Birinci Sırada Yer Aldı
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yayın hayatına bomba gibi başladı!
MAGAZİN 15.12.2022, 12:41 15.12.2022, 12:53
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının YouTube'da yayınlanan 1'inci bölümü bir gün içerisinde 2 milyon izlenmeye ulaşarak Trend videolar sıralamasında 1'inci sırada yer aldı.
Yarışmada Yaş Skandalı
Zeyd Gümüştutan, yarışmanın tanıtım videosunda 25 yaşında olduğunu söyleyince sosyal medyada yer yerinde oynadı. Birçok kişi yarışmacıyı ve programı yalan söylemekle suçladı.
6 yıl önce Göz6 programına katılması ve orada da 26 yaşında olması. 2016 yılında birçok yerde 1990 doğumlu olduğu bilgisi verilen Zeyd Gümüştutan'ın neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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