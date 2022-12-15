Kısmetse Olur'dan Harika Başlangıç: İlk Bölüm Birinci Sırada Yer Aldı

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının YouTube'da yayınlanan 1'inci bölümü bir gün içerisinde 2 milyon izlenmeye ulaşarak Trend videolar sıralamasında 1'inci sırada yer aldı.

Yarışmada Yaş Skandalı

Zeyd Gümüştutan, yarışmanın tanıtım videosunda 25 yaşında olduğunu söyleyince sosyal medyada yer yerinde oynadı. Birçok kişi yarışmacıyı ve programı yalan söylemekle suçladı.

6 yıl önce Göz6 programına katılması ve orada da 26 yaşında olması. 2016 yılında birçok yerde 1990 doğumlu olduğu bilgisi verilen Zeyd Gümüştutan'ın neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu.