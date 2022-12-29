Kısmetse Olur'da Şok Kavga! Kızlar Saç Başa Kavga Ettiler

Yarışmacılardan Cansel ve Aybüke birbirlerine girdiler.

Paylaşılan görüntülerde ikiliyi diğer yarışmacıların zorlukla ayırdığı görülüyor. Bu iki ismin yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.