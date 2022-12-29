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Kısmetse Olur'da Şok Kavga! Kızlar Saç Başa Kavga Ettiler
YouTube'da yayın hayatına başlayan ve zirveye yerleşen Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün son bölümünde şok bir kavga çıktı.
MAGAZİN 29.12.2022, 14:49
Yarışmacılardan Cansel ve Aybüke birbirlerine girdiler.
Paylaşılan görüntülerde ikiliyi diğer yarışmacıların zorlukla ayırdığı görülüyor. Bu iki ismin yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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