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Kısmetse Olur Ayşenur İnam Photoshop Ayarını Fazla Kaçırınca Alay Konusu Oldu
Kısmetse Olur'un bu sezonki yarışmacısı Ayşenur İnam şuanki hali ve instagram'daki fotoshoplu resimleri ile sosyal medyada olay oldu..! " İnsan ekrana çıkacağını bilerek shopu az yapar biraz "
MAGAZİN 14.12.2022, 13:56
İlgiyle takip edilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yer alan yarışmacıların sosyal medya paylaşımları alay konusu oldu.
Yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren'in Instagram pozlarını görenler tanıyamazken Yaren'in dekolteli pozlarına bakan bir daha baktı.
Sosyal medya kullanıcılarından "İnsan ekrana çıkacağını bilerek photoshop yapar" gibi yorumlar geldi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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