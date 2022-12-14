Kısmetse Olur Ayşenur İnam Photoshop Ayarını Fazla Kaçırınca Alay Konusu Oldu

İlgiyle takip edilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yer alan yarışmacıların sosyal medya paylaşımları alay konusu oldu.

Yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren'in Instagram pozlarını görenler tanıyamazken Yaren'in dekolteli pozlarına bakan bir daha baktı.

Sosyal medya kullanıcılarından "İnsan ekrana çıkacağını bilerek photoshop yapar" gibi yorumlar geldi.