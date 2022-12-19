Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması: Ümit ediyorum beklentiyi gerçekleştiririz
İçişleri Bakanı Soylu: Anayasa çok açık bir biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kadın Yarışmacılarının Yaptırdığı Estetikler Sosyal Medyanın Gündeminde! "Resmen Dolandırıcılık"
Kısmetse Olur: Aşkı Gücü programı ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Programda özellikle kadın yarışmacıların estetiği formatın önüne geçmişe benziyor.
MAGAZİN 19.12.2022, 15:00 19.12.2022, 15:19
5 yıl sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur'un yarışmacısı Cansel Aydoğdu'nun "Burun" estetiği gündem oldu. Twitter'da dalga konusu oldu.
Filtresiz görüntüleriyle oldukça farklı gözüken yarışmacılar sosyal medyada dalga konusu oldu. Yaptırdıkları burun estetiği ve yaşları hakkında doğru söylemedikleri ortaya çıkan yarışmacılar hayli zor durumda kaldı.
Twitch'de Yayın Yapan Jahrein, yarışmacıların sosyal medya fotoğraflarını karşılaştırarak bu Photoshop değil resmen ddolandırıcılık dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 19.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 18.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 17.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 16.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 15.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 14.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 19 Aralık 2022
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|10
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4