Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kadın Yarışmacılarının Yaptırdığı Estetikler Sosyal Medyanın Gündeminde! "Resmen Dolandırıcılık"

5 yıl sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur'un yarışmacısı Cansel Aydoğdu'nun "Burun" estetiği gündem oldu. Twitter'da dalga konusu oldu.

Filtresiz görüntüleriyle oldukça farklı gözüken yarışmacılar sosyal medyada dalga konusu oldu. Yaptırdıkları burun estetiği ve yaşları hakkında doğru söylemedikleri ortaya çıkan yarışmacılar hayli zor durumda kaldı.

Twitch'de Yayın Yapan Jahrein, yarışmacıların sosyal medya fotoğraflarını karşılaştırarak bu Photoshop değil resmen ddolandırıcılık dedi.