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"Kısmetse Olur Aşkın Gücü" Evde Değil Stüdyoda Çekiliyormuş!
Youtube'da yayın hayatına başlayan kısa sürede yoğun ilgiyle izlenen "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" hakkında öyle bir iddia atıldı ki bu kadarı da olmaz dedirtti. Eski formatta evde çekilen program yeni bölümlerinde stüdyoda çekildiği öğrenildi.
MAGAZİN 22.12.2022, 10:57 22.12.2022, 11:07
Yarışmacılardan Aybüke'nin yaptığı paylaşıma göre yarışma bir stüdyoda çekiliyor. Sosyal medya izleyicileri "Kandırıldık", "Neden ev süpermiş dediniz o zaman?" diyerek tepki gösterdi. Herşeyin gerçek olduğu aşkın doruklarda yaşanacağını iddia eden yapım programı neden ev yerine stüdyo tercih ettiler merak konusu oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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