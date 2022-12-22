"Kısmetse Olur Aşkın Gücü" Evde Değil Stüdyoda Çekiliyormuş!

Yarışmacılardan Aybüke'nin yaptığı paylaşıma göre yarışma bir stüdyoda çekiliyor. Sosyal medya izleyicileri "Kandırıldık", "Neden ev süpermiş dediniz o zaman?" diyerek tepki gösterdi. Herşeyin gerçek olduğu aşkın doruklarda yaşanacağını iddia eden yapım programı neden ev yerine stüdyo tercih ettiler merak konusu oldu.