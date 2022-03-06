Kırmızı Oda Hikayesinde Çalıntı İddiası!

İranlı yazar Shahzade N. Igual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı "Tahran'ın Kırmızı Sirenleri" adlı kitabından alındığını öne sürdü.100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi. (TV100)