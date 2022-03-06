Kırmızı Oda Hikayesinde Çalıntı İddiası!
TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen ve yayın hayatına haftalarda final yapan Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı.
MAGAZİN 06.03.2022, 21:24 06.03.2022, 21:29
İranlı yazar Shahzade N. Igual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı "Tahran'ın Kırmızı Sirenleri" adlı kitabından alındığını öne sürdü.100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi. (TV100)
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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