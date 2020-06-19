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KIRIKA, yeni albüm çalışmalarına devam ederken, ‘’Harabi’’ ismini verdiği teklisi ile uzun bir aradan sonra dinleyicisiyle tekrar buluşuyor.

Bektaşi şiirinin 19. yüzyıldaki büyük ozanı Harabi Baba’nın “Gel sofu şaraba eyle ihtiram” adlı deyişine yaptığı bu özgün besteyle, 70’lerin Anadolu Pop - Psychedelic Rock denizine yelken açan ‘Harabi’ tüm dijital platformlarda yayında.

KIRIKA, yeni albüm çalışmalarına devam ederken, ‘’Harabi’’ ismini verdiği teklisi ile uzun bir aradan sonra dinleyicisiyle tekrar buluşuyor.

Üstünde zeytin biten topraklardan, Anadolu’dan, Balkanlar’dan, Ege’den, Akdeniz’den, rebetikodan ilham alan Kırıka, Salih Nâzım Peker, Orçun Baştürk, Erdoğan Türksever ve Özgür Yılmaz’dan oluşmaktadır. Grubun yayınladığı “Yağ Satarım Bal Satarım” (2001) ve “Cigara” (2012) teklileri ile “Kaba Saz’’ (2008) ve ‘’Yılların Ettiğini’’ (2012) albümleri, dönemin kült dergileri Roll ve Bant tarafından yılın en iyileri arasında gösterildi. Ayrıca pek çok film müziğine imza atan Kırıka, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli festivalde sahne aldı.

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