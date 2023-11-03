Genç müzisyen Melis Fis ve “Sağlam Kalça” adlı parçasıyla listelerin üst sıralarında yer alan Borqy’nin yeni şarkısı “Kimler Kimler” müzikseverlerle buluştu.

Uzun zamandır merakla beklenen parçanın aranjesi Nurettin Çolak imzası taşıyor.

Eğlenceli ve bir o kadar da hareketli olan parça dinleyenleri oturdukları yerden kaldırıp dansa davet ediyor. Uzun süre etkisi sürecek olan “Kimler Kimler”in klibi de bir o kadar eğlenceli.

Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen klipte Melis Fis ve Borqy keyifli oyunculuklarıyla da dikkat çekiyor. Şimdiden sosyal medyada başarısı fark edilen parça, bol bol paylaşılıyor.

Başarılı ikilinin ilk düeti “Kimler Kimler” Sony Müzik Türkiye etiketiyle müzikseverlerle paylaşılırken Melis Fis’ten hayranlarını sevindirecek bir haber de beraberinde geldi.

Uzun zamandır ilk albümü üzerine çalışan yetenekli müzisyen, yakın zamanda ilk albümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak.