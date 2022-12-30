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Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Sefo Joker Hakkını İrem Derici'den Yana Kullandı! İrem Derici Sahnede Cevapladı Soruyu!
Yılbaşına Özel Kim Milyoner Olmak İster'e katılan şarkıcı Sefo, takıldığı soruda telefonla joker hakkını samimi arkadaşı İrem Derici'den yana kullandı. Sahnede şarkı söylediği anda telefonu çalan İrem Derici telefonu açarak "Bozacının şahidi şıracı, bakalım neler yaşanacak" dedi.
MAGAZİN 30.12.2022, 14:36 30.12.2022, 14:52
Son Zamanların popüler şarkıcısı,Sefo ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmaz İster'in Yılbaşı Özel programına katıldı. Sorulardan birinde takılan Sefo, telefon joker hakkı olarak da arkadaşı İrem Derici'yi aradı.
SAHNEDE SORUYU CEVAPLADI
Şarkıcı Sefo, soruda takılınca telefon joker hakkını yakın dostu İrem Derici'den kullanınca ekran başındakileri gülmekten kırdı geçirdi. Konserde sahnede olan Derici, sahnede telefonu çalan ve açarak soruyu hayranlarıyla birlikte cevapladı.İrem Derici'nin "Bozacının şahidi şıracı, bakalım neler yaşanacak" demesi herkesi güldürdü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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