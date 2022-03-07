Kim Kardashian Paris Moda Haftası'nda Koli Bandıyla Kendini Bantladı
Artık bekar bir kadın olan Kim Kardashian, Paris Moda Haftası'na katıldı. Yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim, kendini koli bandıyla bantlattı.
MAGAZİN 07.03.2022, 17:23 07.03.2022, 17:27
Kardashian, üzerinde Balenciaga yazılı koli bandıyla tüm vücudunu sardırdığı anları takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı videoda, Kardashian'ın oturup kalkarken hatta yürürken bile zorlandığı göründü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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