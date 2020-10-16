KEYFİ YERİNDE

Ailesi ile birlikte alışveriş merkezinde gelen ve dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaşan futbolcu, gazetecilerin objektiflerine neşeli halleriyle poz verdi. Keyfinin yerinde olduğu gözlerden Marcao, futbol severlerin fotoğraf isteklerini kırmazken, Markalar Sokağı'nda bulunan hemen hemen bütün mağazaları dolaşarak akşam saatlerine kadar keyifle alışveriş yaptı.





GAMZE KARAMAN KEÇELİ



ALIŞVERİŞ TURU



İş insanı Nedim Keçeli ile 2017 yılında dünya evine giren eski Miss Model Türkiye güzeli, sunucu Gamze Karaman Keçeli, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Ekranların aranan sunucularından olan ve makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü sunucunun günlük kıyafetleri ve makyajsız oluşu dikkat çekerken, çekinmeden poz vermesi de gazeteciler tarafından taktir topladı. Gün boyu bir çok mağazadan alışveriş yapan Gamze Karaman Keçeli akşam saatlerinde özel aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.





BURCU ESMERSOY



SADE VE GÜZEL



Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelen ve eksikleri için alışveriş yapan Esmersoy, kişisel bakımı için uğradığı kuaförü Erdem Kıramer'den çıktıktan sonra Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Şıklığı ve zarafeti ile göz dolduran başarılı sunucu özel aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.





JEREMAİN LENS



İZİN GÜNÜ



Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens geride bıraktığımız gün İstinyePark'da görüntülendi. Milli maç arası nedeni ile izinli olan futbolcu soluğu alışverişde aldı.. Tek başına İstinyePark'a gelen başarılı futbolcu, Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran da öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından Dünyaca ünlü mağazaları gezen Futbolcu daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.