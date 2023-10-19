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Keyfi yerinde

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Keyfi yerinde
Ümit Davala, önceki gün eşi Başak Davala ile birlikte kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalıp, keyifli vakit geçirdiler.

Galatasaray’ın efsane futbolcularından olan Ümit Davala, önceki gün eşi Başak Davala ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. İkili geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra soluğu meydan katında bulunan bir restoranda aldı. Burada kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalan çiftin, keyfi bir hayli yerindeydi.

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