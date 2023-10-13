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Keyfi Yerinde

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Keyfi Yerinde
Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden İbrahim Kutluay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden İbrahim Kutluay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Kutluay, meydan katında bulunan bir restoranda yemek yedikten sonra aracını almak için vale noktasına geldi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren İbrahim Kutluay’ın keyifli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmazken, fit görüntüsü ile de beğeni topladı.

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