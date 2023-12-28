  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kerem Bürsin Züber’le Gerçeğin Peşinde

Kerem Bürsin Züber’le Gerçeğin Peşinde

Yayınlanma:
Kerem Bürsin Züber’le Gerçeğin Peşinde
Züber’in kısa film tadındaki ilk reklam filminin yüzü sevilen oyuncu Kerem Bursin oldu. Markanın reklam filmi ve yeni mottosu için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, ‘Gerçek tatlar neye benziyordu?’ diyerek insanları tükettiğimiz gıdalardaki gerçeği yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Züber ve Kerem Bursin iş birliği, gerçeklik vurgusunu yapan bir kampanya filmiyle ile başladı. Kampanya çekimi, yaşadığımız hayatlardaki gerçeklik olgusunu irdeleyerek Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ teması etrafında şekillendi.

Filmin yönetmenliğini çektikleri belgesellerle büyük beğeni toplayan Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı.

kerem-bursin-zuberle-gercegin-pesinde1.jpg

Kerem Bürsin’in yer aldığı reklam filminde Züber, sevilen ürünleri Noutos, Granola Bar, Lokma, Meyveli ve Protein Barlar ve yeni kaşıklamalık ürünü Züber Fındık Kreması’na yer verdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Ece Vahapoğlu, sokakta bile sirkeli su şişesi taşıyor
Ece Vahapoğlu, sokakta bile sirkeli su şişesi taşıyor
Yogadan Sahneye: Derya Mutlu, Müslüm Gürses’in Unutulmaz Eserini Yeniden seslendirdi
Yogadan Sahneye: Derya Mutlu, Müslüm Gürses’in Unutulmaz Eserini Yeniden seslendirdi
Demet Akalın Yılbaşı Alışverişinde
Demet Akalın Yılbaşı Alışverişinde
Tuğçe Şen: İşimden Vazgeçemem
Tuğçe Şen: İşimden Vazgeçemem
Fulya Ünal: Müzik Dünyasının Kraliçesi Olacağım
Fulya Ünal: Müzik Dünyasının Kraliçesi Olacağım
Gülben Ergen Teknolojiyi Yakından Takip Ediyor
Gülben Ergen Teknolojiyi Yakından Takip Ediyor
Kubat tarzının dışına çıktı
Kubat tarzının dışına çıktı