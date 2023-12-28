Kerem Bürsin Züber’le Gerçeğin Peşinde

Züber’in kısa film tadındaki ilk reklam filminin yüzü sevilen oyuncu Kerem Bursin oldu. Markanın reklam filmi ve yeni mottosu için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, ‘Gerçek tatlar neye benziyordu?’ diyerek insanları tükettiğimiz gıdalardaki gerçeği yeniden keşfetmeye davet ediyor.