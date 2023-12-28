Kerem Bürsin Züber’le Gerçeğin Peşinde
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Züber’in kısa film tadındaki ilk reklam filminin yüzü sevilen oyuncu Kerem Bursin oldu. Markanın reklam filmi ve yeni mottosu için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, ‘Gerçek tatlar neye benziyordu?’ diyerek insanları tükettiğimiz gıdalardaki gerçeği yeniden keşfetmeye davet ediyor.
Züber ve Kerem Bursin iş birliği, gerçeklik vurgusunu yapan bir kampanya filmiyle ile başladı. Kampanya çekimi, yaşadığımız hayatlardaki gerçeklik olgusunu irdeleyerek Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ teması etrafında şekillendi.
Filmin yönetmenliğini çektikleri belgesellerle büyük beğeni toplayan Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı.
Kerem Bürsin’in yer aldığı reklam filminde Züber, sevilen ürünleri Noutos, Granola Bar, Lokma, Meyveli ve Protein Barlar ve yeni kaşıklamalık ürünü Züber Fındık Kreması’na yer verdi.
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