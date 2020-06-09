Kerem Bürsin ve Hande Erçel Birbirine kelepçelendi

Başrolünü Hande Erçel ile paylaştığı Sen Çal Kapımı ile setlere dönüş yapan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından dizinin setinde çektiği bir videoyu paylaştı. Kısa bir süre önce başlayan dizinin çekimleri son hızıyla sürerken Bürsin, Hande Erçel’le kelepçelenmiş bir anın videosunu paylaştı.