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Kerem Bürsin ve Hande Erçel Birbirine kelepçelendi

Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini Sen Çal Kapımı dizisinin setine götürdü. Bürsin, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla kısa bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Birbirine kelepçelendi

Başrolünü Hande Erçel ile paylaştığı Sen Çal Kapımı ile setlere dönüş yapan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından dizinin setinde çektiği bir videoyu paylaştı. Kısa bir süre önce başlayan dizinin çekimleri son hızıyla sürerken Bürsin, Hande Erçel’le kelepçelenmiş bir anın videosunu paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Kerem BürsinHande ErçelYeni DiziKelepçe
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