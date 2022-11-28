Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın üstesinden gelecek güce sahiptir
Kerem Bürsin Lipton Ice Tea ile Tiktok’a girdi, platformda heyecan yükseldi!
Türkiye’nin en sevilen soğuk çayı Lipton Ice Tea, marka yüzü Kerem Bürsin ile sosyal medyada çok ses getiren bir TikTok kampanyasına imza attı.
MAGAZİN 28.11.2022, 12:39
Tanınmış bir TikToker’ın “TikTok’ta hangi ünlüyü görmek istersiniz?” sorusuna gelen Kerem Bürsin yanıtları üzerine Lipton Ice Tea harekete geçti ve bu yoğun talebi IG story üzerinden ileterek Kerem Bürsin’i TikTok’a davet etti.
Hem Türkiye hem de İspanya, Brezilya, Arjantin ve Makedonya gibi birçok farklı ülkeden Kerem Bürsin hayranlarını heyecanlandıran bu davet, Twitter başta olmak üzere TikTok, IG ve Youtube mecralarında kullanıcıların yarattığı yüzlerce farklı içerik ile büyük ses getirdi.
Gençlerden gelen bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Kerem Bürsin TikTok’a iddiali bir giriş yaptı. Kerem Bürsin’in Lipton’la yaptığı içerikler TikTok'ta 100 milyondan fazla izlendi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 28.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 25.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 24.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 23.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Namaz Vakti 28 Kasım 2022
|İmsak
|06:29
|Güneş
|07:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Bandırmaspor
|14
|21
|9. Manisa FK
|13
|20
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4