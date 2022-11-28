Kerem Bürsin Lipton Ice Tea ile Tiktok’a girdi, platformda heyecan yükseldi!

Tanınmış bir TikToker’ın “TikTok’ta hangi ünlüyü görmek istersiniz?” sorusuna gelen Kerem Bürsin yanıtları üzerine Lipton Ice Tea harekete geçti ve bu yoğun talebi IG story üzerinden ileterek Kerem Bürsin’i TikTok’a davet etti.

Hem Türkiye hem de İspanya, Brezilya, Arjantin ve Makedonya gibi birçok farklı ülkeden Kerem Bürsin hayranlarını heyecanlandıran bu davet, Twitter başta olmak üzere TikTok, IG ve Youtube mecralarında kullanıcıların yarattığı yüzlerce farklı içerik ile büyük ses getirdi.

Gençlerden gelen bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Kerem Bürsin TikTok’a iddiali bir giriş yaptı. Kerem Bürsin’in Lipton’la yaptığı içerikler TikTok'ta 100 milyondan fazla izlendi.