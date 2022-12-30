Kerem Bürsin Kalp Krizi Geçirdi!

Geçtiğimiz haftalarda Miami'de bir etkinlikte yer alan Bürsin'in, Kanada'da ailesini görmeye gittiğinde kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Bürsin'in bir hayran sayfasının paylaştığı bu iddialardan hemen sonra ünlü oyuncuya ulaşan gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yalanladı. Kerem Bürsin tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.