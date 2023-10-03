Kerem Bursin Dinlenmeye Çekildi

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen yakışıklı oyuncu, kendisine yöneltilen soru üzerine, ‘’çekimler bitti. Şimdi dinlenme zamanı’’ dedi.

Daha sonra yemek yemek için meydan katında bulunan Cantinery’e geçen başarılı oyuncu, yakın arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Keyifli ve neşeli dakikalar geçiren Bursin, hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kerem Bursin’in spor tarzı ise gözlerden kaçmadı.