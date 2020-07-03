Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
AK Parti'li Özkaya sosyal ağlarla ilgili düzenlemede hedeflerini anlattı
AK Parti'li Özkaya sosyal ağlarla...
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Fransa Başbakanı Philippe istifa etti
Fransa Başbakanı Philippe istifa etti
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik...
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava başladı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava...

Kerem Bürsin deyim yerindeyse Ozan Güven'i yıllar önce yerden yere vurmuş!

Kerem Bürsin'in, 2015 yılında katıldığı bir konferansta "Neden başrollerdeki adamlar kadınları bağırıp çağırıp vurup tecavüz edip bir kahraman oluyorlar? Niye bunları gösteriyoruz?" sözleri yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncunun konuşması, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayına gönderme olarak sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor...

Kerem Bürsin deyim yerindeyse Ozan Güven'i yıllar önce yerden yere vurmuş!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in 2015 yılında katıldığı bir konferansta, Türk dizilerindeki kadına şiddeti eleştirdiği video, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. “Neden başrollerdeki adamlar kadınları bağırıp çağırıp vurup tecavüz edip bir kahraman oluyorlar? Niye bunları gösteriyoruz? Bu yanlış. Bu yüzde yüz yanlış” diyen Bürsin’in sözleri, Twitter ve Instagram’da paylaşım rekoru kırıyor.

Başroldeki erkeklerin kadınlara bağırıp, çağırıp, vurup, tecavüz etmesine de karşı çıkarak, dizileri eleştiren Bürsin, beş yıl önce şöyle konuşmuştu: “Peki neden sigara gösteremiyoruz? Neden alkol gösteremiyoruz? Çünkü insanlar etkileniyor. O yüzden izleyince ve bir sigara görünce bu anlamda teşvik etmeme adına göstermiyoruz. Yoksa ceza geliyor. Mantıklı. Yani madem etkileniyorsa tamam, anlarım. O zaman neden kadına karşı şiddeti görüyoruz? O zaman neden bir dizinin konusu tecavüz oluyor? Neden başrollerdeki adamlar kadınları bağırıp çağırıp vurup tecavüz edip bir kahraman oluyorlar? Niye bunları gösteriyoruz? Madem dizi izleyip de insanlar etkileniyorsa o zaman demek ki bunu izleyip de etkilenip bunları yaparak bunun normal bir şey olduğunu göstermiş oluyoruz. Bu yanlış. Bu yüzde yüz yanlış.” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kerem BürsinCem YılmazOzan GüvenSerenay Sarıkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.