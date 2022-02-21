Kerem Bürsin Ayrılık Sonrası Kendini Spora Verdi!
Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin kendini spora verdi.
MAGAZİN 21.02.2022, 18:48
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkilerini noktaladıklarını sosyal medyalarında fotoğraflarını silmeleriyle yakayı ele verdi. İki taraftan henüz bir açıklama gelmemiş ve herkes gelecek ilk açıklamayı beklerken Kerem Bürsin'in spor yaptığı bir video paylaşması dikkat çekti. Boks yaparken çektiği videoyu paylaşan Bürsin'in paylaşımını yazdığı "Rise and shine" (Yüksel ve Parla) açıklaması oldukça dikkat çekti. Bu açıklama kimi kullanıcılar tarafından Kerem Bürsin'in ayrılığa yaptığı bir gönderme olarak nitelendirildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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