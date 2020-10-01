KENAN DOĞULU’DAN ‘VAY BE’ ALBÜMÜNE DÖRDÜNCÜ KLİP “DANSA KALDIR”

Sözleri ve bestesi Doğulu'ya ait olan şarkının yönetmen koltuğunda Resul Karaca yer alıyor. İçinde ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da bulunduğu kalabalık bir geri vokal kadrosuna sahip olan şarkının düzenlemesi ise Ozan Doğulu imzasını taşıyor. Doğulu’nun son yıllarda yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerden alınan görüntülerle hazırlanan klip, içinde bulunduğumuz dönemde çok özlediğimiz müzik ile dansın iyileştirici ve birleştirici gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.

Kenan Doğulu “Kalplerimiz her zaman bir olacak, şarkıların sesi hiç kısılmayacak”

Kenan Doğulu, “İçinde bulunduğumuz dönemde Covid-19 sebebiyle maalesef sevenlerimizle bir araya gelip göz göze, el ele şarkılar söyleyip,dans edip eğlenemiyoruz. Bir arada olmanın iyileştirici gücünü yaşayamıyoruz.

Gerçekleştiremediğimiz her konser, dinleyicilerimize kavuşamadığımız her an hem biz sanatçıların hem de sahneleri paylaştığımız değerli müzisyen arkadaşlarımızın büyük bir özlem duymasına sebep oluyor. Sahnede sizin görmediğiniz ses, prodüksiyon ve yönetici ekiplerimizin hepsi için geçerli bu özlem. Biz sahnede daha da devleşen kocaman bir aileyiz. En büyük mutluluğumuz ise şarkı söylemek. "Dansa Kaldır" klibimiz bizi hep beraber eğlendiğimiz, coştuğumuz, dinleyicilerimizle birlikte bir süreliğine kalplerimizi birleştirip zamanı durdurduğumuz günlere döndürecek. Bir daha ne zaman bu şekilde birlikte olacağımızı bilmiyoruz fakat kalplerimiz her zaman bir olacak ve şarkıların sesi hiç kısılmayacak.” dedi.

Kenan Doğulu'nun kariyerinde belirleyici olma özelliği taşıyan doğu batı sentezi kullanımı, "Dansa Kaldır"daki elektronik altyapı üzerine perküsyon, asma davul ve elektro bağlama gibi enstrümanlarla eklenen oryantal öğelerle dikkat çekiyor.

Kenan Doğulu - Dansa Kaldır

Sen beni yastık sandın galiba

Beni görünce uykun geliyor

Bak yine uyudun yine uyudun

Sen beni huysuz bildin galiba

Beni görünce keyfin kaçıyor

Bak suratın asık e aramıza gel

Yengeyi dansa kaldır

Sen etmezsen ben etmem

Ablayı dansa kaldır

- E ben dans bilmem ki

Abiyi dansa kaldır

O etmezse ben etmem

Beyleri dansa kaldır

- Ben dans bilmem ki

Sen beni yorgun sandın galiba

Bittiğim yerde başlarım

Hiperaktiftir biraz yapım

Her fırsatta kaynatırım

Sen bizi ruhsuz sandın galiba

Bizim kanımız hep kaynıyor

Adımız çıkmış yerli Michael’a

Kapı zili duysak oynuyoruz

Kalbin kırık tedaviye yolla

Gönlün üzgün bozanlara kızma

Ömür denen şu tantanalı hikayenin

Altına imzamızı atacağız unutma

Şahaneyiz keyifliyiz bu akşam

Kim tutar bizi çıldırırız birazdan

Sıradaki ilk şarkı sana hediyem

Dile benden ne dilersen

Gece senin gecen

Anneyi dansa kaldır

Sever bu havaları tam onluk

Süslüyü dansa kaldır

- E ben dans bilmem ki

Babayı da dansa kaldır

O da bir koparsa tam coşarız

Herkesi dansa kaldır

- E ben dans bilmem ki

Yengeyi dansa kaldır

Ablayı dansa kaldır

Abiyi dansa kaldır

Herkesi dansa kaldır