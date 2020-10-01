KENAN DOĞULU’DAN ‘VAY BE’ ALBÜMÜNE DÖRDÜNCÜ KLİP “DANSA KALDIR”

Sözleri ve bestesi Doğulu'ya ait olan şarkının yönetmen koltuğunda Resul Karaca yer alıyor. İçinde ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da bulunduğu kalabalık bir geri vokal kadrosuna sahip olan şarkının düzenlemesi ise Ozan Doğulu imzasını taşıyor. Doğulu’nun son yıllarda yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerden alınan görüntülerle hazırlanan klip, içinde bulunduğumuz dönemde çok özlediğimiz müzik ile dansın iyileştirici ve birleştirici gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.
Kenan Doğulu “Kalplerimiz her zaman bir olacak, şarkıların sesi hiç kısılmayacak”
Kenan Doğulu, “İçinde bulunduğumuz dönemde Covid-19 sebebiyle maalesef sevenlerimizle bir araya gelip göz göze, el ele şarkılar söyleyip,dans edip eğlenemiyoruz. Bir arada olmanın iyileştirici gücünü yaşayamıyoruz.
Gerçekleştiremediğimiz her konser, dinleyicilerimize kavuşamadığımız her an hem biz sanatçıların hem de sahneleri paylaştığımız değerli müzisyen arkadaşlarımızın büyük bir özlem duymasına sebep oluyor. Sahnede sizin görmediğiniz ses, prodüksiyon ve yönetici ekiplerimizin hepsi için geçerli bu özlem. Biz sahnede daha da devleşen kocaman bir aileyiz. En büyük mutluluğumuz ise şarkı söylemek. "Dansa Kaldır" klibimiz bizi hep beraber eğlendiğimiz, coştuğumuz, dinleyicilerimizle birlikte bir süreliğine kalplerimizi birleştirip zamanı durdurduğumuz günlere döndürecek. Bir daha ne zaman bu şekilde birlikte olacağımızı bilmiyoruz fakat kalplerimiz her zaman bir olacak ve şarkıların sesi hiç kısılmayacak.” dedi.
Kenan Doğulu'nun kariyerinde belirleyici olma özelliği taşıyan doğu batı sentezi kullanımı, "Dansa Kaldır"daki elektronik altyapı üzerine perküsyon, asma davul ve elektro bağlama gibi enstrümanlarla eklenen oryantal öğelerle dikkat çekiyor.
Kenan Doğulu - Dansa Kaldır
Sen beni yastık sandın galiba
Beni görünce uykun geliyor
Bak yine uyudun yine uyudun
Sen beni huysuz bildin galiba
Beni görünce keyfin kaçıyor
Bak suratın asık e aramıza gel
Yengeyi dansa kaldır
Sen etmezsen ben etmem
Ablayı dansa kaldır
- E ben dans bilmem ki
Abiyi dansa kaldır
O etmezse ben etmem
Beyleri dansa kaldır
- Ben dans bilmem ki
Sen beni yorgun sandın galiba
Bittiğim yerde başlarım
Hiperaktiftir biraz yapım
Her fırsatta kaynatırım
Sen bizi ruhsuz sandın galiba
Bizim kanımız hep kaynıyor
Adımız çıkmış yerli Michael’a
Kapı zili duysak oynuyoruz
Kalbin kırık tedaviye yolla
Gönlün üzgün bozanlara kızma
Ömür denen şu tantanalı hikayenin
Altına imzamızı atacağız unutma
Şahaneyiz keyifliyiz bu akşam
Kim tutar bizi çıldırırız birazdan
Sıradaki ilk şarkı sana hediyem
Dile benden ne dilersen
Gece senin gecen
Anneyi dansa kaldır
Sever bu havaları tam onluk
Süslüyü dansa kaldır
- E ben dans bilmem ki
Babayı da dansa kaldır
O da bir koparsa tam coşarız
Herkesi dansa kaldır
- E ben dans bilmem ki
Yengeyi dansa kaldır
Ablayı dansa kaldır
Abiyi dansa kaldır
Herkesi dansa kaldır