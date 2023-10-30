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Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 100. yılını unutulmaz İzmir konseriyle kutladı

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Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 100. yılını unutulmaz İzmir konseriyle kutladı
Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen İkinci Yüzyıl Marşı’nı besteleyen Kenan Doğulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yüz binlerce İzmirliyle birlikte kutladı. Kültürpark İzmir’de, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan 100 kişilik ekibiyle sahne alan Doğulu, bu özel günü coşku dolu bir konserle taçlandırdı.

Konseri, ilk kez canlı olarak seslendirdiği İkinci Yüzyıl Marşı ile başlatan sanatçı, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve İzmir Marşı’nı yüz binlerce İzmirliyle birlikte söyledi. Sahnede Doğulu’ya İzmirli müzisyenlerden oluşan 30 kişilik Yüzüncü Yıl Korosu ve bayram coşkusunu doruğa çıkaran trampet grubu eşlik etti. Yaz boyunca Doğulu ile unutulmaz sahne performansları ortaya koyan Dans Fabrika dansçıları, bu önemli günde de sanatçıyı yalnız bırakmadı. Bu sene kariyerinin 30. yılını kutlayan müzisyen, 30 şarkıdan oluşan geniş repertuarıyla tarihte iz bırakacak bir konsere imza attı.

Kenan Doğulu repertuarından sahnesine, koreografisinden kostümüne kadar 100. yıla özel olarak hazırlanan konsere, Özlem Kaya imzalı ve üzerinde 100 adet yıldız bulunan özel bir kostüm ile çıktı. Yakasında ise Mon Reve tarafından yine 100. yıla özel hazırlanan ay yıldızlı ve 100 Swarovski taşlı broş ile sahne aldı.

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