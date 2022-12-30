Kemal Kılıçdaroğlu'na Elçin Sangu Arka Çıktı!

Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu ile attığı twit üzerine Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi.." Yoo biz gayet destekliyoruz,küçümsemeye çalışmakta yeni moda oldu herhalde.Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz" diyerek .Ünlü gazeteciye tarafını belli etti..Sizin