Kemal Doğulu Suskunluğunu Bozuyor

Yapımcılığını Kadir Doğulu’nun üstlendiği sözü ve müziği Erol Özdamar’a, düzenlemesi Semih Gönder’e ait olan 'Kasma' isimli tekli çalışması Alim Yapım etiketiyle temmuz ayı içinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Kemal Doğulu'nun Yeni Şarkısı Hayran Bıraktı!

Jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda isimli yarışma programında ilk kez seslendirdiği Kasma şarkısı sosyal medyada en çok aranan şarkı olurken, dinleyicilerden gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Kemal Doğulu, Aslı Altındağ yönetmenliğinde hafta sonu şarkıya klip çekti.

“Kasma” şarkı ile yeni bir heyecana yelken açmaya hazırlanan Doğulu, bugüne kadar yaptığı şarkılarla müzik piyasasına yeni bir anlayış kazandırdı.

Kemal Doğulu - Kasma

Söz & Müzik : Erol Özdamar

Düzenleme : Semih Gönder

Mix : Semih Gönder ( Sound Focus Music )

Kayıt : Sound Focus Music

Master : Emre Kıral

Vokal Edit : Can Atayılmaz

Bass Gitar : Semih Gönder

Elektrik Gitar : Semih Gönder

Elektrik Gitar Solo : Berkay Kurt

Çelik Telli Gitar : Erol Özdamar & Semih Gönder

Geri Vokal : Semih Gönder

Şarkı Sözleri:

Kasma

Yağmur yağmur üstüne

Gelmeyin bu aralar üstüme

Çek şu karabulutları üstüme yağma

Zorlama dengemi bozma

Büyüsü bozuldu zamanla

Anla

Çek şu karabulutları üstüme yağma

Zorlama dengemi bozma

Büyüsü bozuldu zamanla

Kasma

Aşk baki kalmıyor ki zaten vay be

Bilerek bir birimize boyun eğdik

Akıl kar etmiyor ki bazen nerede

Giderek bir birimize yenildik