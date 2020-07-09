Kemal Doğulu Suskunluğunu Bozuyor

Yapımcılığını Kadir Doğulu’nun üstlendiği sözü ve müziği Erol Özdamar’a, düzenlemesi Semih Gönder’e ait olan 'Kasma' isimli tekli çalışması Alim Yapım etiketiyle temmuz ayı içinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Kemal Doğulu'nun Yeni Şarkısı Hayran Bıraktı!
Jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda isimli yarışma programında ilk kez seslendirdiği Kasma şarkısı sosyal medyada en çok aranan şarkı olurken, dinleyicilerden gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Kemal Doğulu, Aslı Altındağ yönetmenliğinde hafta sonu şarkıya klip çekti.
“Kasma” şarkı ile yeni bir heyecana yelken açmaya hazırlanan Doğulu, bugüne kadar yaptığı şarkılarla müzik piyasasına yeni bir anlayış kazandırdı.
Kemal Doğulu - Kasma