Kaya: Her şeyi ailem için yapıyorum

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz gün Aqua Florya Avm’de bulunan Meos Balıkta objektiflere takıldı. Ailesi ve iş arkadaşları ile birlikte akşam yemeği için Aqua Florya’da bulunan Kaya, muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlamayı ihmal etmedi. 2013 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı ve boşanacağı iddiaları üzerine gelen sorulara; “Aile hayatımda sorunlu olduğum düşüncesi bir yanılgı, çok şükür eşimle ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var.” diyerek başarısının kaynağının mutlu bir aile hayatından geçtiğini vurguladı. “Malum ki bu yaz fazla tatil yapamadım, aileyi biraz yalnız bıraktım, ama her şeyi onlar için yapıyorum” diyerek ekleyen Kaya, ayaküstü röportajın ardından objektiflere poz vererek vale noktasından özel aracını alıp alandan ayrıldı.