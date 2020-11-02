KASIM AYINDA MUAMMA’DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Anadolu Yakası’nın eğlence anlayışına yeni bir soluk getiren Muamma Restaurant, Kasım ayında ünlü isimlerin sahneleriyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Demet Akalın, Deha Bilimlier, Derya Bedavacı, Rubato, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Erdem, Cenk Eren, Yaşar, Yorgo ve Suzan Kardeş gibi ünlü isimlerin sahne performansı ile müziğin ritmi Muamma’da atacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında, %50 kapasite ile 125 kişiye hizmet veren Muamma, masalar arası mesafeyi 1.5 metre tutuyor ve sık kullanılan bölgeleri dezenfekte ederek kontrolü üst seviyeye çıkarıyor.