Kasan’dan ayrılık şarkısı

Almanya’da doğup büyüyen ve 16 yaşından bu yana müzikle ilgilenen Kasan (Kürşat Asan), Almanca şarkılarının ardından Türkçe müziğe yöneldi. “Bros” single’ıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, yaz ayları öncesinde yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.



BİR İHANET ÖYKÜSÜ



Kasan’ın yeni şarkısı “Sabrımı Zorladım”, başarılı DJ Skorpio’nun prodüktörlüğünde hazırlandı. Vokalde Kasan’a Selin Akbaba’nın eşlik ettiği şarkı, dijital platformlarda yayınlandı. Kasan’ın kendi YouTube kanalında yayınladığı, bir ihanet öyküsünü konu alan kısa film tadındaki video klibi de müzikseverlerden tam not aldı.



HUKUK OKUDU



Almanya’da hukuk eğitimi alan ve kriminal psikoloji alanında uzmanlaşmayı hedefleyen Kasan, müzik çalışmalarını da sürdürmeyi planlıyor. Kasan, Türkçe ve Almanca hazırlayacağı şarkıları dijital platformlarda yayınlamaya devam edecek.