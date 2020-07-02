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Kardashian Kardeşlerde korse gerilimi tırmanıyor

Kim Kardashian'ın geçen hafta yaptığı korseli paylaşımdan sonra şimdi de Kylie Jenner korseli bir fotoğraf paylaştı. Kylie'nin elinden en genç milyarder unvanı alınıp, Kim ailenin tek milyarderi olması sonucu, sosyal medya kullanıcıları kardeşlerin birbirine düşman olduğunu iddia etti...

Kardashian Kardeşlerde korse gerilimi tırmanıyor

Dünyanın kendi servetini yapan en genç milyarderi unvanı, sahtecilik yaptığı iddiasıyla Kylie Jenner’ın elinden alınmış ve ünlü isim bunu ispat edememişti… Bunun üzerine Kim Kardashian’ın geçen hafta KKW Beauty adlı kozmetik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine satmasıyla markasının değeri 1 milyar doları buldu ve böylece Kim ailenin tek milyarderi oldu. Bu gelişmeler sonrası, Forbes’a tüm bilgileri Kim’in sızdırdığı idda edildi ve kardeşler arası bir gerilimin başladığına dikkat çekildi…

Yine geçen hafta ayna karşısında korseli bir video paylaşımı yapan Kim Kardashian’dan sonra şimdi de Kylie Jenner ayna karşısında çektirdiği korseli fotoğrafları sosyal medya hesabından başladı ve not olarak da sadece orta parmak emojisi koydu. İki kardeşin aynı şeyleri yapması sosyal medyada ‘Düşmanını uzakta arama’ yorumlarına neden oldu….

Anahtar Kelimeler:
Kim KardashianKorse
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