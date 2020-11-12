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Kanseri yenen Deniz Uğur'dan anlamlı paylaşım...

Kanseri yenen Deniz Uğur'dan anlamlı paylaşım...

Deniz Uğur 9 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu geçirdiği günlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden samimi bir açıklamada bulundu. 

Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor. Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele evrilmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dış koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve “olan güzeldir”

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Deniz UğurMeme KanseriDeniz Uğurdan AçıklamaDeniz Uğur KimOyuncu
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