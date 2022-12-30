Kansere Yakanalan Armağan Çağlayan Kendisine Vefasızlık Yapan Nuket Duru'ya Sitem Etti!

Akciğer kanserine yakalanan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından doktorunun önerisiyle YouTube kanalındaki programını üzülerek bıraktığını açıklayan Armağan Çağlayan, hastalıkla boğuştuğu süreçte kendisini aramayan sormayan iki isme sitem etti. Armağan Çağlayan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri" dedi.

Çağlayan bir takipçisinin sorduğu "Hülya Avşar aradı mı bu benim merakım affınızla..." sorusuna ise "Çooooook" şeklinde yanıt verdi.