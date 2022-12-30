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Kansere Yakanalan Armağan Çağlayan Kendisine Vefasızlık Yapan Nuket Duru'ya Sitem Etti!
Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandıktan sonra YouTube kanalına devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sevenlerini üzen Bu açıklamadan sonra Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir açıklama yapan Armağan Çağlayan kansere yakalandıktan sonra iki ismin hiç kendisini aramadığını ve bazı şeyler için artık mesafe koyması gerektiğini ifade etti.
MAGAZİN 30.12.2022, 11:37 30.12.2022, 11:44
Akciğer kanserine yakalanan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından doktorunun önerisiyle YouTube kanalındaki programını üzülerek bıraktığını açıklayan Armağan Çağlayan, hastalıkla boğuştuğu süreçte kendisini aramayan sormayan iki isme sitem etti. Armağan Çağlayan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri" dedi.
Çağlayan bir takipçisinin sorduğu "Hülya Avşar aradı mı bu benim merakım affınızla..." sorusuna ise "Çooooook" şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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