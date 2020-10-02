Erken veda bu sefer Yeni Hayat dizisinden geldi. Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'u buluşturan, çekim kalitesi ve başarılı oyunculuklarıyla beğenilen dizi rakiplerin yayına girmesi ile reyting düşüşleri yaşadı.
sevilen dizi Yeni Hayat 8. bölümde ekrana veda kararı alındı.
KANAL D YENİ HAYAT DİZİSİ ŞOK FİNAL KARARI
02 Ekim 2020 Cuma 22:04
Erken veda bu sefer Yeni Hayat dizisinden geldi. Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'u buluşturan, çekim kalitesi ve başarılı oyunculuklarıyla beğenilen dizi rakiplerin yayına girmesi ile reyting düşüşleri yaşadı.