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KANAL D YENİ HAYAT DİZİSİ ŞOK FİNAL KARARI

KANAL D YENİ HAYAT DİZİSİ ŞOK FİNAL KARARI

Erken veda bu sefer Yeni Hayat dizisinden geldi. Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'u buluşturan, çekim kalitesi ve başarılı oyunculuklarıyla beğenilen dizi  rakiplerin yayına girmesi ile reyting düşüşleri yaşadı.
sevilen dizi Yeni Hayat 8. bölümde ekrana veda kararı alındı.

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Yeni HayatFinal KararıSON BÖLÜMYeni Hayat VedaKANALDSerkan çayoğluMelisa Aslı Pamuk
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