Kalben’den İzmir’de muhteşem 2024 karşılaması

Şarkıcı, söz yazarı ve hikâye anlatıcısı Kalben, 2023 yılını muhteşem bir konserle İzmir Hangout PSM sahnesinde sevenleriyle birlikte uğurladı. Hang Out PSM’yi dolduran 1000’i aşkın İzmirli sevenine yeni sene öncesi hafızalardan silinmeyecek çok özel bir gece yaşatan sanatçıya konser boyunca tüm katılımcılar tek bir ağızdan eşlik etti.

Etkileyici sahne performansı ve özgün vokali ile bugüne dek müzik sahnesinde kendine has bir yol çizen ve evrensel insan hikayeleri anlatan Kalben, yılın son konserinde “Sadece”, “Yara”, “Kalp Hanım”, “Düşünürüm” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra yakın müzisyen dostu ve özgün hikayelerini rap formatında anlatan başarılı rapçi Grogi ile kaydettikleri ve 11 Ocak 2024’te yayınlanacak “Hep Sonradan” parçasını da İzmirli sevenleriyle ilk kez canlı canlı buluşturdu.

Her bir performansı ile müzikal çeşitliliğini ve sahne hakimiyetini bir kez daha kanıtlayarak izleyicilerine hem coşku hem duygu dolu anlar yaşatan Kalben, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla her dakika enerjinin daha da yükseldiği unutulmaz bir geceye imza attı.