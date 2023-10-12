Kalabalık Bando’dan Yeni Şarkı

Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup şarkılarını “Arafta, sessiz bir bekleyiz, bir sitem…” olarak tanımlıyor. Kalabalık Bando grubu bu kez slow bir çalışma ile karşımıza çıkıyor.

Ne kadar çok dinleyicinin ruhuna dokunursa o kadar çok kalabalıklaşıp, çoğalacağını düşünen Kalabalık Bando 'nun amacı her zaman daha da çok dinleyici ile buluşmak…

Sözü ve müziği Bora Kürşat Yıldırım’a düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait “Ah Be Kader” Package Yapım etiketiyle yayınlanıyor.