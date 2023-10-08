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'Kafalar' Ekibinden Bilal Hancı ve Esin Çepni'nin Vadistanbul Alışveriş Turu

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'Kafalar' Ekibinden Bilal Hancı ve Esin Çepni'nin Vadistanbul Alışveriş Turu
Sosyal medyanın popüler isimlerinden olan 'Kafalar' ekibinden Bilal Hancı, sevgili eşi Esin Çepni ile birlikte Vadistanbul'da alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

Sosyal medyanın popüler isimlerinden olan 'Kafalar' ekibinden Bilal Hancı, sevgili eşi Esin Çepni ile birlikte Vadistanbul'da alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

Kış Hazırlığı: Yeni Gardırop Güncellemesi

Öğle vakti Vadistanbul'da rastlanan çift, kışın kapıda olduğunu ve bu sebeple gardıroplarını güncellemek amacıyla bu alışveriş turuna çıktıklarını ifade ettiler.

Sosyal Medyanın Gözde Çifti Alışverişte

Bilal Hancı ve Esin Çepni'nin birlikte vakit geçirdikleri anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça ilgi görmekte. Çiftin Vadistanbul alışveriş turu da bu anlardan biri olarak kaydedildi.

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