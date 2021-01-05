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Kadın Savaşçı ''Zeyna'' 'nın son halleri...

90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı! İşte Zeyna'nın son hali...

Kadın Savaşçı ''Zeyna'' 'nın son halleri...

90'lı yılların en çok sevilen kadın kahramanı Zeyna'yı görenler şimdilerde tanımakta biraz zorlanıyor.  Yayınladığı tarihler de çok beğenilen ve sevilen Lucy Lawless değişimi ile oldukça şaşırtıyor. 

1995-2001 yıllarında Yeni Zellanda'da çekilendizi de Lucy Lawless Zeyna karakterine,Renêe O'Connor ise  (Gabrielle) karakterine hayat vermişti. 

Zeyna;  savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Lucy Lawless (Zeyna) yeni halleri;

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