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Kaan Yıldırım: “Hâlâ çok aşığız''

Hadise-Kaan aşkında neler oluyor ? Birbirine çok yakışan hatta evlenecekleri beklenen çift neden ayrıldı?

Kaan Yıldırım: “Hâlâ çok aşığız''

Hadise geçtiğimiz günler de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıklamıştı. İkilinin birbirlerini sevdiği ve barışacakları konuşulurken bir iddia daha ortaya atıldı. 

Kaan Yıldırım'ın “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Kolay kolay bitmez. Hadise fevri davrandı” dediği öne sürüldü. Çiftin kıskançlık sebebi ile ayrıldıklarıda söylentiler arasında. 

Birbirine çok yakıştırılan, hatta evlenecekleri beklenen çiftin ayrılığı sevenlerini çok üzdü.  Sosyal medyada gelen bazı yorumlar şu şekilde ''Nazara geldiler'' '' Aşka olan inancımız kalmadı barışın lüten'' ''İnşallah barışırlar çok güzeller'' gibi yorumlar gelmeye devam ediyor. 

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