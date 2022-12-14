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Kaan Urgancıoğlu'dan Gülümseten Spagetti Teklifi
Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Yakışıklı oyuncu son olarak Yılın En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı. Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cüzdanını kaybettiğini duyurdu. Peki ünlü oyuncunun cüzdanı bulana vaadi ne?
MAGAZİN 14.12.2022, 11:44
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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