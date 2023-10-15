Johnny Depp'ten Sürpriz Röportaj: Artık Başka Bir Yerdeyim! Hollywood'a İhtiyacım Yok

ohnny Depp, eski eşi Amber Heard ile verdiği hukuk mücadelesi döneminde dışlandığı sinema dünyasına, Fransız yapımı “Jeanne Du Barry” filmiyle döndü. Ünlü aktör, Fransa Kralı 15’inci Louis ile tarihe ‘son kraliyet metresi’ olarak geçen Jeanne du Barry’nin ilişkisini anlatan filmde kralı canlandırdı.

Cannes'da Ovasyonlarla Karşılandınız

Film, Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterildikten sonra dakikalarca alkışlandı. Johnny Depp'e bu anı sorduk ve şu yanıtı aldık:

Johnny Depp: Birkaç saniyeliğine bu beni biraz korkuttu çünkü bir döngünün içinde sıkışıp kalmışım gibi hissediyordum. Seyircilerden gelen alkışlar ve tepkiler, beni çok gururlandırdı.

Rol Seçimi ve Fransızca Oyunculuğu

ohnny Depp'e rolünü seçme sürecini ve Fransızca çekim yapmanın deneyimini sorduk:

Johnny Depp: Şaşırdım mı, evet. Dille, karakter ve diğer şeylerle ilgili herhangi bir tereddüt hissetmedim ya da özellikle korkutucu bulduğum bir şey yoktu. Yağmur damlalarının arasında koşmak gibi bir şey bu. Maiwenn’in 15. Louis’i oynaması için Kentucky’den bir köylüyü seçmesinin çok cesur bir davranış olduğunu düşündüm... Yani evet, ben bu role hazırdım, yapmak da istedim. Onun ısrar etmesine ayrıca çok sevindim. Filmi Fransızca yapma deneyimine gelecek olursak, insanın kendi dili dışında kendini ifade etmesi zor. Ama Maiwenn bana karşı çok sabırlıydı...

Fransız Aksanı ve Karakter Hazırlığı

Johnny Depp, karakteri için nasıl hazırlandığını ve Fransız aksanını nasıl geliştirdiğini anlattı:

Johnny Depp: Odaklanmam gereken ilk şeyin kesinlikle dil ve telaffuz olduğunu biliyordum... Ateşli, kaba ve beni sözleriyle döven harika bir Fransız koçum Matilde vardı. (Gülüyor.) Şaka yapıyorum. O harika bir Fransızca öğretmeni. Fransızca çalışırken ben bir nevi kanat çırpıyor ve bir sonraki kelimenin bir çeşit Fransızca çıkmasını umuyordum. Eğlenceliydi. Çok yardım aldım ve çoğunlukla benim için üzüldüler, birkaç çekim yapıp beni karavanıma gönderdiler. Çok iyi bir öğretmenim, çok sayıda sabırlı ekibim vardı.

Hollywood ve Boykot Tartışmaları

Johnny Depp'e Hollywood tarafından boykot edildiği iddialarını sorduk, ve yanıtı şöyle oldu:

Johnny Depp: Bir filmden istifa etmeniz istendiğinde, biraz boykot edilmiş hissediyorsunuz. Şimdi boykot edilmiş hissediyor muyum? Hayır, hiç de değil. Hollywood tarafından boykot edildiğimi düşünmüyorum. Çünkü Hollywood’u düşünmüyorum. Artık Hollywood’a pek ihtiyacım yok. Ben diğer tarafta bir yerde olacağım...

Johnny Depp'in "Jeanne Du Barry" ile dönüşü ve röportajı, sinema dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu film, Depp'in yeteneklerini bir kez daha kanıtladı ve onun Fransızca oyunculuğundaki başarısını gözler önüne serdi.