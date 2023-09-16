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Jessica May set yorgunluğunu attı

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Jessica May set yorgunluğunu attı
Set günleri savaş sahnelerinden yorulduğunu belirten güzel oyuncu, ‘’repo günümdeyim kendime vakit ayırmak ve birkaç bir şey almak istedim’’ dedi.

Güzel oyuncu Jessica May, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına alışverişe çıkan May, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Set günleri savaş sahnelerinden yorulduğunu belirten güzel oyuncu, ‘’repo günümdeyim kendime vakit ayırmak ve birkaç bir şey almak istedim’’ dedi.

Alışverişini tamamladıktan sonra kahve molası veren Jessica May’in makyajsız duru güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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