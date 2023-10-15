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İzzet Yıldızhan, Zorlu AVM'de Stilini ve Bakımını Konuşturdu: Oğlu Mustafa ile Keyifli Gün!

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İzzet Yıldızhan, Zorlu AVM'de Stilini ve Bakımını Konuşturdu: Oğlu Mustafa ile Keyifli Gün!
Ünlü sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameralara yakalandı. Oğlu Mustafa Yıldızhan ile birlikte kuaför Şükrü Dudu'yu ziyaret eden başarılı sanatçı, uzun süre kaldığı kuaförde sadece saç traşı değil, aynı zamanda bakımını da yaptırdı. Kısa bir alışverişin ardından AVM'den ayrılan Yıldızhan, ayak üstü muhabirlerle sohbet etti.

Ünlü sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameralara yakalandı. Oğlu Mustafa Yıldızhan ile birlikte kuaför Şükrü Dudu'yu ziyaret eden başarılı sanatçı, uzun süre kaldığı kuaförde sadece saç traşı değil, aynı zamanda bakımını da yaptırdı. Kısa bir alışverişin ardından AVM'den ayrılan Yıldızhan, ayak üstü muhabirlerle sohbet etti.

Başarılı şarkıcı, ‘’yeni parça çıkarıyorum, bu yılın sonuna damga vuracak’’ dedi. Muhabirlerin parçanın ismini sorması üzerine Yıldızhan, ‘’sürpriz olsun arkadaşlar sadece beklemede kalın’’ dedi. Başarılı sanatçının şık stili ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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