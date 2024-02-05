İzmir'de Simge İzdihamı

Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına İtalya, Milano’da klip çeken Simge dönüşte ayağının tozuyla İzmir hayal Kahvesi’nde sahne aldı. Konsere talep o a kadar büyüktü ki mekânda az daha izdiham çıkıyordu. Erken gelenler içeri girmeyi başarırken birçok kişi kapıdan geri döndü. Simge hazır olmasına rağmen giriş kuyruğu bir türlü bitmediği için yarım saat geç çıkmak zorunda kaldı.

İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Simge her biri hit olmuş şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan söyledi. Sonrasında yaptığı Instagram paylaşımında ‘Aşkın Olayım’ şarkısına gönderme yapıp “İzmir bu gece yangın yeriydi” sözleriyle konserin ne kadar güzel geçtiğini ifade etti.