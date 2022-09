Ivana Sert Mango Topladı

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk hasadına başlanılan mango, ihracata hazırlanıyor. Gazipaşa’da düzenlenen hasat etkinliğine katılan moda tasarımcısı Ivana Sert, tek tek topladığı mangolara hayran kaldı. Alanya’nın 1 milyar doların üzerinde ihracat kapasitesi ollduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Göktepe, yeni üretime geçeceklere uyarılarda bulundu.

Gazipaşa’da yapılan Mango hasadına Ünlü Modacı Ivana Sert, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Tropikal Meyve Üreticisi Mustafa Ezici ve gazeteciler katıldı.

Tropikal meyve üretim hacminin günden güne arttığı Antalya’da Eylül ayının başlamasıyla birlikte Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk mango hasadına başlanıldı. Gazipaşa ilçesinde yapılan mango hasadına moda tasarımcısı Ivana Sert katılarak ağaçlardan meyve topladı. Mango ağacından topladığı meyvenin tadına bakan Sert, ürünlerin lezzetinden övgü ile bahsetti. Mangoyu çok sevdiğini ve tükettiğini söyleyen moda tasarımcısı Ivana Sert, “Her yönden faydası var. Aç kaldığınız zamanlarda bir mango yemek doyurucu olur. Şu anda ilk defa mango ağacını görme fırsatım oldu. Çok güzel bir ağaç, çiçek gibi bakılması lazım, değerli ve verimli ağaçlar. Türkiye’de artık mango üretiyor. Mutluyum bu konuda çünkü eskiden sadece tropikal bölgelerde mango tüketiyorduk. Şu anda kendi ülkemizde üretim yapılıyor. Biraz önce çiftçiler ile konuştum. Bu işi severek yapıyorlar. Her ağaca bir isim vermişler. Biraz sonra mangoları toplayacağım” dedi.

“Ağaç başı yaklaşık 50 kilogram meyve alıyoruz”

Her yıl üretimin arttığını ifade eden ü retici Ahmet Karagöz, “Biz burayı 2019 yılı Ağustos ayında 7 bin 7 bin metrekare alan olarak ektik. Burada farklı çeşitler ektik. Şimdi 32 bin metrekare yeni bir sera kurduk. Burada iki çeşit üzerinde karar kıldık. Şu an da 32 bin metrekareye 4 bin mango ağacını daha buluşturacağız. Burayı ilk aldığımızda ağaçlar 2 ve 3 yaşlarında ağaçlardı. Şu an ağaç başı yaklaşık 50 kilogram meyve alıyoruz. Bu her yıl yüzde 70 ve yüzde 100 oranında artış göstererek, katlanacak” şeklinde konuştu.

Ziraat odası başkanı mango üretimine başlayacakları uyardı

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde ciddi üretim potansiyeli olduğunu ifade eden Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, girdi maliyetlerinin de düşük olduğunu ifade etti. Mango üretimi yapacak olan çiftçilerin planlı ilerlemeleri gerektiğini söyleyen Göktepe, “Mangonun hem ihracat potansiyeli yüksek hem de girdi maliyetleri daha düşük olduğu için üreticilerimiz hızlı bir geçiş yapıyorlar şu anda. Bizler mango üretimine geçileceği dönemde planlı bir şekilde geçilmesini istiyoruz. Çünkü hem girdi maliyetlerinden dolayı hem de kuraklıktan dolayı tropikal ürünlere geçerken, diğer ürünlerden de arz açığımızın oluşmaması gerekiyor. Şu anda ilçemizde açık ve örtü altı olarak bin 600 dekarda mango üretimi yapılıyor. Tropikal meyve denildiğinde akla ilk olarak muz ve avokado geliyor. Bu ürünler çok ciddi oranda su istiyor. Mango meyvesine baktığımızda bu ürünlere nazaran yüzde 50 daha az sulama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“1 milyar doların üzerinde ihracat kapasitesi var”

Bölgede hasadın geç başlamasının avantaj olduğunu kaydeden Başkan Göktepe, “1 dekar alandan 500 bin TL ile 750 bin TL arasında ağacın yaşı ve ekonomik verim oranına bakılarak bu elde edilebiliyor. Biz geçiş bölgesi olduğumuzdan dolayı rakibimiz sadece İspanya ve Mısır kalıyor. Eylül – Ocak arası bizim hasat dönemimiz. Bu dönemde de birçok yerde hasat bitmiş oluyor. Çok rahat bir şekilde ürünlerimizi hem Avrupa’ya hem de diğer ülkelere pazarlama şansımız var. Şu anda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapma imkanımız var” dedi.